Uludağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2) Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.

A+ A-