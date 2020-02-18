Uludağ'da kamu malına zarar verenlere hapis cezası

BURSA (AA) - Uludağ'da bulunan mesire yerlerindeki yağmur barınaklarına zarar verdiği tespit edilen 2 kişiye, 2'şer yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Mart 2019'da Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri Kirazlıyayla mesire alanında ateş yakan 2 kişinin yanına gitti.

Bu kişilerin alandaki yağmur barınaklarındaki ahşap çiti baltayla parçalayıp yaktığını belirleyen ekipler, durumu mahkemeye taşıdı.

Yargılama sonucunda sanıklar E.K. ve E.A. kamu malına zarar vermekten birer yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıkların eylemi yakarak gerçekleştirmeleri nedeniyle cezayı 2'şer yıla çıkardı.

Kaynak: AA