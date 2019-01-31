Uludağ'da kar fırtınasına rağmen binlerce kişi partiye katıldı

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da başlayan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için kar küreme araçları ile çalışmalarını sürdürüyor. 2019 Winterfest'e gelen binlerce tatilci ise kar fırtınasına rağmen pistleri doldurdu.

Muhabirine yaptığı açıklamada, "Kar fırtınasının sabahın erken saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Uludağ'da yarın havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor." dedi.

TATİLCİLER TİPİYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Bu arada 2019 Winterfest için gelen binlerce tatilci kar fırtınasına ve tipiye aldırış etmeden pistlerde bulunan partiye akın etti. Yaklaşık 3 saat süren partide DJ Kubilay Caner'in çaldığı parçalar ile eğlenen vatandaşların üzeri karla kaplandı.

FOTOĞRAFLI

DHA