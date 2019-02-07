Uludağ’da kar kalınlığı 174 santimetreye çıktı

Uludağ'da kar kalınlığı 174 metreye ulaştı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı son yağışların ardından 174 metreyi buldu. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA