Uludağ'da kaybolan 2 dağcı, hayatta kalabilmek için kar mağarası yapmış

BURSA Uludağ'da zirve tırmanışı yapan dağcılar arasında bulunan, kar ve tipi nedeniyle kaybolan Eray Şuvman (25) ve Doğan Düz (25), 3 saatlik zorlu çalışmayla bulundu. İki dağcının fırtına ve tipide hayatta kalabilmek için kar mağarası yaptığı ortaya çıktı.

​İstanbul'dan gelen 25 dağcı, dün Uludağ'a zirve tırmanışı yaptı. Tırmanış sırasında dün akşam saatlerinde gruptaki Eray Şuvman ile Doğan Düz, Küçük Zirve yakınlarında yoğun tipi ve sis nedeniyle kayboldu. Dağcılar, jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine saat 20.00 sıralarında harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri, kar motorlarıyla maden bölgesine kadar gidebildi. Kötü hava şartlarıyla telefonlarının şarjı biten Eray Şuvman ile Doğan Düz'e ulaşmak için ekipler yoğun çaba harcadı. Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı, hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu zirvede mahsur kalan Eray Şuvman ve Doğan Düz, saat 23.00 sıralarında AFAD ve JAK ekiplerince bulundu.

HAYATTA KALMAK İÇİN KAR MAĞARASI YAPTILAR

Yaklaşık 3 saat sonra bulunan iki dağcı, ilk müdahalelerinin ardından JAK'a ait kar motorları ile 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki jandarma karakoluna götürüldü. Hayatta kalabilmek için kar mağarası yapan 2 dağcının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 25 dağcı ve 15 kişilik kurtarma ekibi, buradan da Oteller Bölgesi'ne indi.

KURTARILMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Dağcıların kurtarılma anı ise kurtarma ekiplerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dağcıların bilinçlerinin açık olduğu ve tipi nedeniyle rotalarını kaybettiklerini söylediği görülüyor. Ayrıca dağcılar, ardından sisin de basmasıyla zorluklar yaşadıklarını ve telsizle iletişim kuramadıklarını belirtiyor. Ayrıca kurtarma ekiplerinin dağcıları kurtarmak için zorlu şartlarda gösterdiği çaba da görüntülere yansıdı.

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DHA