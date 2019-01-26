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  3. Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışması başlatıldı

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışması başlatıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, Uludağ'ın Küçük Zirve Bölgesi'ne çıkan 2 dağcı yoğun tipide kayboldu.Alınan bilgiye göre, "Küçük Zirve"ye tırmanmak için...

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışması başlatıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, Uludağ'ın Küçük Zirve Bölgesi'ne çıkan 2 dağcı yoğun tipide kayboldu.

Alınan bilgiye göre, "Küçük Zirve"ye tırmanmak için çıkan 2 dağcı, yoğun tipi nedeniyle bir süre sonra kaybolduklarını fark etti.

Dağcıların jandarmayı arayarak kaybolduklarını bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin dağcıları arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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