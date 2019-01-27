Uludağ'da kaybolan dağcılar bulundu

BURSA (AA) - Bursa'da, Uludağ'ın "Küçük Zirve" mevkisinde kaybolan 2 dağcı, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Uludağ'ın "Küçük Zirve" Bölgesi'ne tırmanmak için çıkan Eray Şuvman (25) ve Doğan Düz (25), yoğun sis ve tipi nedeniyle yönlerini kaybetti.

Kaybolduklarını fark eden dağcılar, telefonla aradıkları jandarmadan yardım istedi.

Harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekiplerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik ekip, dağcıları aramaya başladı. Çalışmalarda kar motorları ve paletli arazi araçları da kullanıldı.

Ekipler dağcılara yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu Küçük Zirve mevkisinde ulaştı.

Dağcılar, ekipler tarafından Uludağ Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Dağcıların soğuktan korunmak için barınak yaptıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA