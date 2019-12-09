Uludağ'da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından kar altında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulundu.

Cesedin kimliği araştırılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.