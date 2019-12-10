Uludağ'da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve Uludağ'da zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuştu. Kaybolan dağcılardan Efe Sarp'ın mont ve beresinin olduğu bölgede baton bulundu.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Dün, Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından kar altında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulunduğu iddia edilmişti. Ardından valilik tarafından açıklama yapılmıştı. Bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmamıştı. Bursa Valiliği ve AFAD görevlileri, herhangi bir cesede rastlanmadığını, arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.