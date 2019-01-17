Uludağ’da mahsur kalan 11 kişi otellerine götürüldü

Uludağ'da telesiyejde mahsur kalan 11 kişi, tesis sorumluları ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde bin 800 metrede bulunan istasyona indirilerek otellerine götürüldü. Telesiyejin olumsuz hava şartlarına karşı akıllı sisteme sahip olduğu için kendini kilitlediği öğrenildi.

Olay, akşam saat 17.30 sularında Uludağ 2. Oteller bölgesinde yer alan mandıra mevkiinde bulunan bir telesiyej istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akıllı sisteme sahip olan ve olumsuz hava şartlarından dolayı olası bir faciaya karşın kendini kilitleme özelliğine sahip olan telesiyej durdu. Bu esnada telesiyejde bulunan 11 kişi tesis görevlileri tarafından indirilerek bin 800 metrede bulunan istasyonda muhafaza altına alındı. Eksi 15 derece 11 kişi yarım saat süren çalışmalar sonucunda kar araçlarıyla güvenli bir şekilde aşağıya indirilerek otellerine götürüldü.

İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada işletme sorumlusu Ali Bayram, "Tesisimizde bulunan telesiyej saat başı periyodik olarak görevlilerimiz tarafından kontrol edilerek bakımları sağlanıyor. Ayrıca tesisimizde iki elektronik ve birde makine mühendisi bulunmakta. Tabii ki de tesisimizde hizmet veren telesiyej akıllı sisteme sahip olduğundan olumsuz hava şartlarında olası bir faciayı önlemek için kendisini otomatik olarak kilitleme özelliğine sahip. Zaten telesiyejde bulunan 11 kişi de bin 800 metre yukarıda bulunan istasyonumuza yakın bir bölgede durduğu için orada bulunan ekiplerimiz tarafından kısa süre içerisinde istasyona indirilerek muhafaza altına alındı. Daha sonra jandarma ve kendi ekiplerimiz tarafından kar makinalarıyla indirilerek otellerine güvenli bir şekilde bırakıldılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA