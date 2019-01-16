Uludağ'da telesiyejde mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da telesiyejde mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı. Oteller bölgesindeki telesiyejde...
BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da telesiyejde mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı.
Oteller bölgesindeki telesiyejde bilinmeyen bir sebeple arıza meydana geldi.
Telesiyejin durması üzerine durum telefonla jandarmaya bildirildi.
Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 11 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
Uludağ'daki sağlık merkezine götürülen tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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