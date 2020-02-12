Uludağ’ı sis bastı, pistler vatandaşlara kaldı

Uludağ'da aniden bastıran sis sebebiyle pistler kayakçılar tarafından kullanılamaz hale geldi. Pistlerin keyfini günübirlikçiler çıkarttı.

Uludağ'da kar kalınlığı 2 metre ve 20 santimetreye ulaşırken, pistler kayak için ideal hale geldi. Uludağ'da aniden bastıran sis kayakları kullanılamaz hale getirdi. Yoğun sis sebebiyle göz gözü görmezken, pistler günübirlikçi ziyaretçilere kaldı. Pistlerde gezip kartopu oynayan vatandaşlar Uludağ'ın keyfini çıkarttı. Bazı tatilciler ise telesiyeje binerek sisli Uludağ manzarası izlemeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise pistlerde karın üzerinde yuvarlanarak keyifli vakit geçirdi. Yoğun sis sebebiyle Uludağ'da vatandaşlar bir birini görmekte zorluk yaşadı.

Uludağ'da kar görmek için geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Uludağ çok güzel, yoğun kar var, ama sis sebebiyle göz gözü görmüyor. Hava sıcaklığı çok iyi, burada bulunmaktan büyük keyif duyuyoruz" dediler.

Kaynak: İHA