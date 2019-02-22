"Uludağ'ın Popüler Tarihi" sergisi açılıyor

BURSA (AA) - Bursa Kent Müzesi'nin 16. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Uludağ'ın Popüler Tarihi" sergisi yarın açılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, içinde bulunduğu yakın coğrafyanın en popüler dağı olarak bilinen, binlerce yıldır önemini ve değerini yitirmeyen, mitolojiden bugüne doğal güzellikleriyle varlığını sürdüren Uludağ'ın geçmişten itibaren her yönüyle ele alındığı sergi, Bursa Kent Müzesi Sergi Salonu'nda yarın sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı İlhan Özer'in kurgusunu yaptığı sergide, Uludağ'ı binlerce yıldır popüler kılan doğal yapısı, bitki örtüsü, kuşları, kelebekleri, ağaçları, çiçekleri, suları, yazları, kışları, teleferiği, köyleri, Yeşilçam sinemasına sağladığı beyaz dekoru, haftalar süren kamp yaşamları, günübirlik piknik kültürü, yılbaşı ve sömestir tatillerinin vazgeçilmezi otelleri çeşitli materyallerle gözler önüne seriliyor.

Bitinya Krallığı, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı uygarlıklarının heybetli tanığı Uludağ'ın her yönüyle ele alındığı sergide, ayrıca keşişlerin inzivaya çekildiği mekanlar, varlığından doğan markalar fotoğraf, eşya ve objeler eşliğinde masalsı bir dille anlatılıyor.

Kaynak: AA