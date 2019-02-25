Uludağ'ın tarihi bu sergide

BURSA Kent Müzesi'nde "Uludağ'ın Popüler Tarihi" sergisi ziyarete açıldı. Serginin açılışına "Bursa Tarzanı" olarak anılan Ali Atay da katıldı.

'Uludağ'ın Popüler Tarihi', Bursa Kent Müzesi sergi salonunda törenle ziyarete açıldı. Serginin açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. "Bursa Tarzanı" olarak anılan Ali Atay'ın da katıldığı sergi, ilk günden yoğun ilgi gördü. Kent Müzesi'nin 16'ncı yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan, kurgusunu sanatçı İlhan Özer'in yaptığı sergi, içinde bulunduğu yakın coğrafyanın en popüler dağı olarak bilinen ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Uludağ'ı masalsı bir dille anlatıyor. Sergide Uludağ'ın doğal yapısı ve geçirdiği değişim çeşitli materyaller ile gözler önüne seriliyor.

KENTİN SEMBOLÜ

Serginin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Uludağ'ın binlerce yıldır kentin en önemli sembollerinden biri olduğunu söyledi. Yıldız, "Özenle hazırlanan sergide Uludağ'ı popüler kılan, bitki örtüsü, kuşları, kelebekleri, ağaçları, çiçekleri, suları, yazları, kışları, teleferiği, köyleri, Yeşilçam sinemasına sağladığı beyaz dekoru, haftalar süren kamp yaşamları, günübirlik piknik kültürü, tatillerin vazgeçilmezi otelleri anlatılıyor. Titizlikle hazırlanmış ve ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkaran bu renkli serginin kent belleğimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Serginin kurgusunu hazırlayan sanatçı İlhan Özer ise "Uludağ, bu kente sosyal ve kültürel anlamda önemli katkılar sağlıyor. Sergimizde bu unsurları cımbızla eleyerek tek tek ortaya sunduk. Sade, anlaşılır bir sergi oluşturmaya çalıştık. 7'den 70'e kadar her kesimden insanın keyifle izleyeceği bir sergi oldu" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, serginin kurgusunu hazırlayan İlhan Özer ile sergide teşhir edilen birçok materyalin toplanmasına yardımcı olan müze gönüllüsü Cengiz Ekiz'e teşekkür belgesi takdim etti.

KURDELEYİ "BURSA TARZANI" İLE BİRLİKTE KESTİLER

Menteşeli Cengiz'in dağ yöresi türkülerini seslendirdiği serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür- Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas, Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ile "Bursalı Tarzan" diye bilinen Ali Atay (73) da katıldı. Etkinlik sonunda müzisyenler Şebnem Aslan ve Kurtuluş Göksu, Frank Sinatra şarkıları seslendirdi, davetlilere günün anısına eski kabinlerin faaliyette olduğu teleferiğin son seferinin orijinal biletleri dağıtıldı.

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DHA