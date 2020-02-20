Uludere’de gıda denetim seferberliği

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda denetimi gerçekleştirildi.

Uludere Tarım ve Orman İlçe müdürü Murat inan'ın katılımı ile gıda denetim seferberliği başladı. Bu kapsamda ekipler süt ve süt ürünleri üreten işletmeleri denetledi. Denetimler kapsamında daha sonra et ve et ürünleri üreten işletmeler, ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmeler, gıda satış yerleri, marketler, kasaplar, bakkallar, yemekhane ve okul kantinleri, lokanta ile restoranlar denetlendi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan, denetimlerde iş yerlerinin izlenebilirlik, hijyen ve çalışan hijyeni konularında denetleneceğini söyledi. İnan, "Güvenli gıdaya uygun olmayan işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. Bu süreçte en önemli denetçinin tüketici olduğu unutulmadan tüketicilerimizin gördükleri olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattına bildirmelerinin denetim açısından çok önemli olduğu unutulmamalıdır" dedi.

Kaynak: İHA