Uludere’de öğrencilere yangın tatbikatı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediyeye bağlı itfaiye ekipleri tüm okullarda yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Ekipler, olası yangında yapılması gerekenleri öğrencilere uygulamalı bir şekilde anlattı.

Uludere Belediyesi ilçe ve köylerde bulunan tüm okullarda yangın tatbikatları yaparak öğrencilere uygulamalı eğitim verdi. Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu ilçede eğitim gören ilk, orta ve lise öğrencilerine olası bir yangında neler yapılması gerektiğini öğrenmeleri açısından itfaiye ekiplerine tüm okullarda yangın tatbikatları yapması talimatını verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Yakınoğlu, "Ülkemizde her yıl yangın faciaları sonrası kayıplar yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için belediyemize bağlı itfaiye ekiplerimize okullarda yangın tatbikatları yapmalarını söyledik. Belediyecilik sadece çalışmak değil aynı zamanda eğitimin de verildiği bir kurumdur. Bu nedenle okullarımızda öğrencilerimize olası bir yangında neler yapılmalı eğitimi verildi, eğitimler çok verimli geçti" dedi.

Kaynak: İHA