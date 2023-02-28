Ulugbek Abdullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulugbek Abdullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulugbek Abdullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulugbek Abdullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulugbek Abdullaev 22 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Улуғбек Абдуллаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulugbek Abdullaev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ulugbek Abdullaev'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ulugbek Abdullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulugbek Abdullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ulugbek Abdullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulugbek Abdullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2020 yılında Bunyodkor-Farm

1 Ağustos 2020 yılında Bunyodkor

20 Ocak 2022 yılında Surkhon

10 Ocak 2023 yılında Sogdiana

Ulugbek Abdullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulugbek Abdullaev şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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