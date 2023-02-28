Ulugbek Khoshimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulugbek Khoshimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ulugbek Khoshimov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ulugbek Khoshimov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ulugbek Khoshimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulugbek Khoshimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ulugbek Khoshimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulugbek Khoshimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulugbek Khoshimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulugbek Khoshimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulugbek Khoshimov 3 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur.  Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Улуғбек Хошимов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulugbek Khoshimov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ulugbek Khoshimov'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ulugbek Khoshimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulugbek Khoshimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ulugbek Khoshimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulugbek Khoshimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2021 yılında Neftchi

Ulugbek Khoshimov kimdir

Ulugbek Khoshimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulugbek Khoshimov şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Ulugbek Khoshimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan U23 takımında 9 numaralı formasıyla 30 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 5 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ulugbek Khoshimov nereli

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