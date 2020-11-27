Uluköy nerede? Hangi ilin sınırları içinde? Uluköy'de deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bilgilendirmede, merkez üssü Uluköy Mahallesi olan 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 11.27'de meydana geldiği belirlenen depremin ardından Uluköy'ün konumu da merak konusu oldu. İşte detaylar...

ULUKÖY NEREDE? HANGİ İLİN SINIRLARI İÇİNDE?

Malatya'da meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremin merkez üssü Uluköy olarak duyuruldu. Uluköy'ün nufusu 2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre 647 olarak açıklanmıştır

Uluköy, Malatya ilinin Battalgazi ilçesine bağlı bir mahalledir. Şehir ve ilçe merkezine 26 km uzaklıktadır.

Depremin ardından AFAD tarafından Twitter üzeirnden yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.