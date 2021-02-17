Ulunege Coşkun: "İnsanların hayatlarına sevgi katmak istiyorum"

Kendisiyle, çalışma alanıyla ilgili bir söyleşi yaptık. Belki de bir çoğunuzun daha önce hiç bilgi sahibi olmadığı bir bilim dalıyla tanışacağınızı umuyoruz. Okurlarımızın faydasına ve beğenisine sunuyoruz.

Sizi k ısaca tanıyalım. Ulunege Coşkun kimdir?

İzmit Kocaeli doğumluyum. Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdim. Şu anda da İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim.

Atabay ilaç Sanayi, Bayer Türk Kimya Limited Şirketi gibi Türkiye'nin önde gelen lider firmaların da uzun yıllar çalıştım sonrasında laboratuvar sarf malzemeleri üzerine kurmuş olduğum şirketimde bir süre hizmet verdikten sonra ticaretin bana göre olmadığını anladım ve İzmit'te bir inşaat firmasında muhasebe departmanı sorumlusu olarak göreve başladım. Bu süreçte bilgisayar arkasında olmanın beni mutlu etmediğini fark ettim ve ani bir kararla istifa ederek spritüel alandaki yolculuğum için ilk önemli adımı attım, bu süreç içerisinde de aldığım birçok eğitimle kendimi geliştirdim. Şimdilerde Kuantum Düşünce Teknikleri Uygulayıcılık ve Eğitmenliği ve progressor unvanını alma onuruna ulaştığım Kozmik Enerji Uygulayıcılık ve Eğitmenliğini yolunda ilerlemekteyim.

Spiritüalizm hayatınızda oldukça önemli bir yere sahip. Spiritüalizmle tanışma hikayenizi anlatır mısınız? Spiritüel yetenekleriniz nasıl ortaya çıktı? Bunu ilk ne zaman fark ettiniz?

Evet hayatım tamamen artık spiritüalizm üzerine kurulmuş diyebilirim, öncelikle şunu belirtmem gerekli Türkiyenin sayılı firmalarında kariyer yapma imkanı buldum. Bununla birlikte hep içsel olarak kendime söylediğim şey “hayır bu değil”, “benim yapacağım iş bu değil”, “ben bu işi yapmak istemiyorum” diyordum. Nasıl bir iş istediğim sorusuna, cevabım; insanlarla iç içe olduğum, onların ruhuna dokup, hayatlarına sevgiyi katabileceğim ve her gün sanki ilk defa işe başlamışım ve daha yeni öğreniyormuşum duygusunu yaşayacağım bir iş oluyordu.

Tüm bunlara sahip işin ne olacağını tam olarak bilemesem de, hayatın akışının beni getirdiği yer istediğim işin aslında bu çalışmalar olduğunu fark etmemi sağladı. Yeteneklerimin ne boyutta ve nasıl olduğunu fark etmem tamamen işin merkezinde çalışmaya başlamamla beraber oldu.

Bununla beraber zaman zaman gün içerisinde aniden derin bir uyku durumuna geçtiğim zamanlar oluyordu. O süreç içerisinde birçok rüya görüyordum. Sonrasında uyandığımda gördüğüm rüyalarımın, aynen gördüğüm şekilde gerçekleştiğini öğreniyordum. Olacak olan birçok şeyi rüyalar vasıtasıyla yaşıyor ve deneyimliyordum. Bunların o zamanlarda bir spritüel ya da ruhsal yetenek olması ile ilgili herhangi bir bilgim ya da farkındalığın yoktu, çünkü bunlar benim için hayatın akışında günlük hayatta yaşadığım sıradan şeylerdi. Yani benim spiritüalizm ile ilgili tanışmam rüyalarımla birlikte başladı.

İnsanları hem bedenen hem de ruhen şifalandırma amacıyla çıktığınız bu yolda bir çok alanda isminizi görmek mümkün. Okurlarımıza biraz bu alanlardan bahseder misiniz?

Öncelikle şunu kesin ve net olarak bilmek gerekir ruhsallık ve şifa ile ilgili yapılan çalışmaların hepsinde insanın hem kendisini hem de çevresindeki insanları sevmesi çok önemli. Her şeyin temelini sevgi oluşturuyor. İnsanın kendisini sevmesi dedim çünkü kendisini sevmeyen insanın kendisine faydası yoktur, kendisine faydası olmayan insanın çevresindekilere de faydası olmaz… Bu çalışmalar tamamen ruh zihin ve beden denge ve bütünlüğünün sağlanması için yapılan çalışmalardır.

Yaptığım çalışmalar sonrası kişilerin farkındalıkları artar. Hayat içerisinde bir başkasına bağımlı kalmadan kendi yaşamlarını özgürce yaşayabilmeleri ve kendi kararlarını bir birey olarak özgürce alıp, uygulayarak bunların getirdiği tüm sorumlulukları kabul edebilme yeteneğine sahip olurlar.

Evet özveriyle çalışmak gerekli tıpkı bir oya’yı işler gibi…. Karşınızdaki insan… Onu İlmek ilmek işlemeniz gerekli.

Benim elimde bir alet çantam var ve gelen danışanlarımın ruhsal zihinsel ya da bedenen neye ihtiyacı varsa alet çantamdan o tekniği çıkartıp onlarla çalışıyorum. Bu bazen kuantum düşünce teknikleri oluyor bazen kozmik enerji şifası ya da diğer aldığım birçok öğretinin harmanlanarak onlara aktarılması ile ilgili yaptığım çalışmalar oluyor

Hepimiz bir ailede doğarız ve doğduğumuz andan itibaren var olabilmek için kendi kendimizce yapmış olduğumuz gözlemler sonrasında kabul görebilmek için kendimiz gibi değil onların istediği gibi olmamız gerektiği kararını alırız. İşte onların istediği gibi olma kararımız ile birlikte kendinizi koruyabilmek ve kabul görebilmek adına, yani aslında pozitif bir amaç için birçok negatif kararlar alıp onları hayatımızda uygulamaya başlar, hayatımızda bizi kısır bir döngüye sokan olayları durumları ve duyguları yaşamaya başlarız. işte yaptığım çalışmalar kişilerin bilinçaltlarında onları olumsuz yönde etkileyen çocukluktan bu günlerine getirdikleri negatif çekirdek inançlarını tespit ederek bu inançlar üzerinde çalışıp onların negatiften pozitife döndürmek ile ilgilidir.

Bu çalışmalar sonrasında kişi yaşamında olmasını istediği halde bir türlü olmayan, olmamasını istediği halde hep tekrar eden olay ve durumların artık tamamen değişmeye başladığını ve olmasını istediği halde daha önce olmayan birçok şeyin rahatlıkla ve kolaylıkla gerçekleşmeye başladığını görmeye ve deneyimlemeye başlar.

Yani çalışmalarım tamamen bilinçaltında bilinçli halimizi ulaşamadığımız noktaların tespit edilmesi ve bu noktalar üzerinde yapılan uygulamalarla bunları şifalanmasına dayanmaktadır.

Kozmik enerji alanında ki çalışmalarınızla yetkinliğinizi kanıtlamış bir isim olarak kozmik enerjiyi birde sizin ağzından dinlemek isteriz.

Tabi seve seve. Kozmik enerji terapisi Tibet şamanları ve Hintli yogiler tarafından 300 yılı aşkın bir sürü öncesinden kullanılmakta olan bir enerji uygulamasıdır. Kanal adı verilen 42 frekanstan oluşmaktadır bu frekansların her biri kişilerin şifalanma sürecinde ihtiyaca göre kullanılır. Kuantum alanda çalışmakta olan Kozmik Enerji Terapisi ruh zihin ve beden bütünlüğünü tam anlamıyla oluşmasında etkindir. Özellikle hastalıklar üzerinde etkisi olan kozmik enerji terapisi Rus Dr Vilademir Petrol tarafından hastaları üzerinde uygulanmış ve sonrasında elde edilen sonuçlarla birlikte, yapılan birçok laboratuvar deneyi ile beraber Rusya'da kozmik enerji tıbbı olarak adlandırılmaya başlanmış ve bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilmiş etkin güçlü bir şifa tekniğidir.

Kozmik enerji ile danışanlarınızın hayatlarına mucizevi bir dokunuş yaparak onların daha sağlıklı olmalarına vesile oluyorsunuz. Peki bu süreç nasıl işliyor? Danışanlarınız ne tür aşamalardan geçiyor?

Kozmik Enerjisi Şifa terapisi yapılırken öncelikle en başta da belirttiğim gibi insanı sevmek çok önemli ve tarafsız olmak… Çünkü bu çalışmalarda sadece bedene değil ruha dokunuyoruz ruhu şifalandırıyoruz. Ruhun şifası, fiziki beden üzerinde var olan hastalıklarımızın da şifalanması demek oluyor.

Danışanın kendi isteği ve özgür iradesi ile bu terapiye almayı seçmesi gerekiyor sonrasında danışanla ilgili bilgi almak onu tanımak için bedeni üzerinde belli taramalar yapıyorum. Çünkü bu şikayetler bir yaş döneminde bir sebepten dolayı oluşmuş kodlamalar ya da yüklenmiş bilgilerden dolayı meydana geliyor. Bu bazen ata karması bazen DNA kayıtlarımız bazen de 0-6 yaş döneminde anne ve babalarımızdan almış olduğumuz kodlar ve negatif inançlar oluyor. Yaptığım taramalar ile bunları tespit edip. Seanslara başlıyorum.

Her bir seans 40’ar dakika sürüyor. Bu süreçte danışan gözler kapalı ayakta duruyor. Bedene ufak dokunuşlarla çakra, organ, sırt ve baş bölgesinde çalışıyorum.

Seans süreçleri danışandan danışana değişiklik gösteriyor. Her seansta da farklı farklı şeyler yaşanabiliyor. Seanslar sonrasında kendilerini bazen çok mutlu çok neşeli hissederken bir başka seansta yorgun halsiz ve mutsuz hissedebiliyorlar. Çünkü iyilik halinin oluşması sürecinde enerji blokajlarının olduğu yerlerde beden farklı tepkiler verebiliyor. Enerjisel anlamda oluşan tıkanıklıklar açılmaya başladığında kişi alışmış olduğu çok da konforlu olmasa da kendince konforlu zannettiği güvenlik alanından çıkıyor. işte bu güvenlik alanından çıkış kişinin bazen zorlanmasına neden olabiliyor. Bununla beraber mucizevi değişiklikler oluşmaya başlıyor. Yaşamında para ile ilgili sorunlar yaşadığını söylerken bir anda para ile ilgili tüm sorunları ortadan kalkıyor, bir iş sahibi oluyor, iyi kazanmaya başlıyor hatta aylardır alamadığı parası bir anda kendisi istemeden ödeniveriyor.

İlişkilerinde değersizleştirildiğini söyleyen insan bir bakıyorsunuz kendisine çok değer veren ve onu mutlu etmek için çabalayan bir hayat arkadaşı ile tanışıyor ve doğru zamanda doğru yerlerde, doğru kişilerle olmaya başlıyor. Tıpkı hayatına sihirli bir değnek değmişçesine yeni bir hayata adım atıyor.

Kozmik Enerji Terapisinde tek bir seansla çok güzel sonuçlar alınabileceği gibi ortalama önerdiğim seans sayısı 12'dir.

Alanında uzman olduğunuz Regresyondan da bahsetmesek olmaz. Regresyon terapisiyle danışanlarınıza geçmiş hayatlarında rehberlik ediyorsunuz. Bu hem sizin için hem de danışanlarınız için oldukça farklı bir deneyim olsa gerek. Sizi bu anlamda çok etkileyen bir deneyiminizi bizimle paylaşır mısınız?

Evet tabii ki bahsederim Çalıştığım bir danışalım bana geldiği zaman en büyük probleminin her şeyi stoklamak olduğunu söylemişti. Çılgınlar gibi alışveriş yapıyordu ama gene de aldıkları hep az geliyordu. Yaptığımız seanslar sonrasında danışanımın ciddi kıtlık dönemi yaşandığı bir hayat deneyiminin olduğunu ve bu süreç içerisinde çok zorluk yaşadıkları ve günlerce aç kaldıkları zamanlarının olduğunu tespit ettik. O anlara gidip, oraları nötrleyerek, şifalanmış haliyle duyguyu şimdiye taşıdığımızda sonraki seanslarında bu sorun tamamen ortadan kalkmıştı.

Bir başka danışanım aşırı derecede temizlik hastasıydı ve bunu kendi bedeninde de yapıyordu. Öyle bir hale gelmişti ki artık normal şampuan ve sabunla yıkanmak yerine çamaşır deterjanı ile yıkamaya başlamış buna rağmen hala kendisini kirli ve pis olarak hissediyordu. Bu konuyla ilgili geçmiş yaşamlarına gidip çalışmalar yaptığımızda hayatlarının bir tanesinde avukatlık yaptığı, bu avukatlık sürecinde aldığı davaların tamamen yasadışı işler, cinayet tecavüz ve benzeri davalarla ilgili olduğunu ve birçok suçlu insanı suçlu oldukları halde temize çıkardığını tespit ettik. Gerekli çalışmaları yaptıktan sonra tüm bu duygular nötürlendi ve danışanım sağlıklı bir yaşam sürmeye başladı.

Regresyon'un sizin için öneminden de biraz bahseder misiniz?

Yaşamlar arasındaki deneyimlerimiz bugünkü hayatımızı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Geçmiş yaşamlarda ya da atalarımızdan bugüne getirdiğimizde DNA kayıtlarında ki kodlar bu hayatımızda birçok konuda kendimizi engellememize ve frenlememize, kendi gerçek gücümüzü olduğumuz haline kullanamamamıza neden olmakta. İşte bu süreç içerisinde regresyon terapilerinde kişilerin bu duyguları yaşamasına sebep olan olayların oluştuğu hayatların tespit edilmesi ve sonrasında orada yaşatılan farkındalıklarla iyilik halinin oluşması ve bu süreç sonrasında kişinin bugüne geldiğinde hayatında var olan değişiklikleri yaşamasına şahit olmak tarif edilemez bir mutluluk. Çünkü maalesef bilinçaltı, geçmiş yaşam deneyimlerinin bize öğretmek için var olduğunu ve onların birer deneyim olduğunu algılamakta zorluk çekiyor. Sanki onları şimdiki hayatında yaşamak zorunda olduğu bilgisi ile tekamülünü tamamlamaya çalışıyor. Böyle yaparak ileriye gitmek yerine geçmişte takılı kalıyor. Bizim amacımız ise tekamül etmek ve ilerlemek. İşte regresyon terapisi tekamül ve ilerleme sürecinde bizim geçmişte takılı kaldığımız yerlerden çıkmamıza ve hayat yolunda atmamız gereken adımları atmamızda oldukça etkili oluyor.

Kuantum enerjisiyle insanın öz ve gerçek gücüne ulaşmasını sağlıyorsunuz, bu aslında insanların ruh-beden-beyin bütünlüğüne hükmeden bir enerji. Kuantum enerji seansına çok katılım oluyor mu? Katılım sonrası danışanlarınızın hayatında neler değişiyor?

Evet kuantum seansları da oldukça talep gören sonuç ve etkinlik olarak yüksek başarı sağladığım çalışmalarından bir tanesi.

Terapiler sonrasında danışanlarımda farkındalık düzeyi oldukça gelişiyor. Çünkü burada kişiler öncelikle kendilerini sevmeyi öğreniyorlar ve kendi kendilerine neler yaptıklarını kendilerini nasıl engellediklerini ve tamamen başkaları için yaşadıklarından dolayı kendilerine ve kendi hayatlarını ne kadar yok saydıklarını fark ediyorlar.

İşte tüm bunların değişimi ile hayata çok daha farklı bir pencereden ve çok daha geniş bir perspektiften bakmayı öğreniyorlar. En önemlisi de bu çalışmalar sonrasında başkalarını kırmamak adına kendi istemedikleri şeyi yapmamayı yani HAYIR demeyi öğreniyorlar

Dan ışanlarınızla oldukça güçlü bir bağınız olduğunu farkediyoruz. Bu güveni ortamını onlara nasıl sağladınız? Ayrıca insanların hayatlarına dokunmak nasıl bir duygu?

Sevmek sevmek sevmek. Ben de bu terapilerin birçoğunu alarak kendimdeki gelişmeleri değişimi ve dönüşümü fark ettikten sonra bu alanda çalışmaya net olarak karar verdim ve bu süreç içerisinde kendini sevmenin ne demek olduğunu öğrendim. Anladım ki kendimi sevdiğim kadar çevremdeki insanları seviyorum. Sevgi her şeyin temelini oluşturuyor işte önce bunu sağladım kendimde… Sonrasında onlara dürüst oldum, kendimi maskelemedim… Onlara kendilerini sevmenin ne kadar önemli olduğunu bunun bir bencillik değil kendine değer vermek olduğunu anlatmaya çalıştım.

Özveri ile çalışarak ve onlara verdiğim değerle bu güvenli ortamın sağladım.

Onların hayatlarına dokunmak ise tarif edilemez bir mutluluk. Umutsuz hayata mutsuz bakan gözlerin neşe sevgi ve umutla baktığını görmek kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük bir mutluluk.

Her birimiz o kadar özel o kadar değerli ve kıymetliyiz ki bunu fark ettirebilmenin mutluluğu inanın hiçbir kelime ve cümleyle tarif edilemez…