Ulupınar’dan Türkmenistan Büyükelçisi’ne ziyaret

Çalık Holding üst düzey yöneticisi Karabüklü bürokrat Özgür Ulupınar Türkmenistan Büyükelçiliği görevine atanan Togan Oral'ı Dışişleri Bakanlığı'nda ziyaret etti.

Yeni görevinde Oral'a başarılar dileyen Ulupınar, Çalık gurubu olarak Türkmenistan'daki yatırımları hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

Oral ise Ulupınar'a ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: İHA