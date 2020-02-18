İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek "Ulusal Çocuk Besteciler Yarışması"na başvurular başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, müzikle ilgilenen çocukların yaratıcılığını geliştirmek ve beste yapmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin her yerinden çocuklar katılabilecek.

Yarışmada 2005-2013 yılları arasında doğan çocuklar için, 7-9 yaş, 10-12 yaş ve 13-15 yaş olmak üzere 3 farklı yaş kategorisi yer alacak.

"www.cocukbesteciyarısması.com" adresinden yapılabilecek yarışma başvurularının son tarihi 30 Mart olarak belirlendi.

Keman virtüözü Cihat Aşkın, besteci Turgay Erdener, çellist Ozan Evrim Tunca, kemençe sanatçısı Derya Türkan, piyanist ve orkestra Şefi İbrahim Yazıcı ve besteci Çiğdem Erden'in jüri üyesi olarak bulunduğu yarışmanın sonuçları da 17 Nisan'da düzenlenecek olan ödül töreniyle açıklanacak.













Kaynak: AA