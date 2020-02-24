Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya Parlamentosu'ndan flaş karar
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya Parlamentosu, Cenevre'de darbeci general Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacağını duyurdu.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya Parlamentosu, Cenevre'de Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacağını duyurdu.
TOPLANTILAR ÖNCE ASKIYA ALINMIŞ ARDINDAN DA YENİDEN BAŞLAMIŞTI
Cenevre'de 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin UMH, diğer 5 üyesinin de Halife Hafter'e bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.
BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin 18 Şubat Salı günü Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan ikinci tur askeri komite toplantısına katılımını askıya almıştı.
BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Sözcüsü Jean El Alam ise 20 Şubat'ta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Cenevre'deki 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarının yeniden başladığını teyit ediyorum." ifadesini kullanmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
HABERE YORUM KAT