Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği açıkladı! Yusuf Yazıcı, Ligue 1'de aralık ayının futbolcusu seçildi

Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliğinden (UNFP) yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın sahada gösterdiği performansla ligin aralık ayının futbolcusu ödülünü kazandığı belirtildi.

Lille takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Yusuf Yazıcı bu ödülü nedeniyle tebrik edildi.

Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi de bu ödüle aday gösterilmişti. Ligue 1'in aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlendi.

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yusuf Yazıcı, Ofansif orta saha mevkisinde oynayan millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Lille'de oynamaktadır.

Yusuf Yazıcı'nın ayrıntılı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Yusuf Yazıcı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?