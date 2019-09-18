Ulusal Programlama Yarışması'nın kazananları Avrupa yolcusu

Algoritmik düşünce yapısını takım çalışmasıyla birleştirerek genç bilgisayar mühendisi adaylarına yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen Ulusal Programlama Yarışması tamamlandı. Türkiye çapında 14 üniversiteden 152 öğrencinin 54 takım halinde yarıştığı yarışmanın kazananları Avrupa bölgesel finallerine hazırlanacak.

Dijital devrimin eşiğindeki dünyada, gençlerin gelecek kariyerleri adına en anlamlı uğraşlarından birisi olan programlama için Birebir Eğitim Vakfı'nın projelerinden inzva Türkiye'de en önemli adımlardan birini atarak 12-15 Eylül tarihlerinde programlama yarışması düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanındaki 14 üniversiteden 18'i kadın 152 öğrencinin katıldığı yarışmada 54 takım ilk 10'a girebilmek için mücadele etti. Yarışmada alanında uzman akademisyenlerden oluşan Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Abdullah Gül Üniversitesi ve Lviv Üniversitesi'nden 13 kişilik bilimsel komite ve 7 kişiden oluşan jüri görev yaptı. Bilimsel komite tarafından hazırlanan 11 sorunun sorulduğu yarışmada 5 saatte 12 bin satır kod yazıldı.

Ulusal Programlama Yarışması, ODTÜ partnerliği ve ICPC (International Collegiate Programming Contest) Vakfı gözetiminde düzenlendi. Trabzon, İzmir, Kayseri, İstanbul, Isparta, Zonguldak ve Ankara'dan yarışmaya katılan yakın geleceğin bilgisayar ve yazılım mühendisi adayı 152 öğrencinin kıyasıya mücadelesinde birinciliği kazanan takım Boğaziçi Üniversitesi'nden Trie Hard oldu. Yarışmanın ilk 10'u, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi takımlarından oluştu.

"BİLGİSAYAR VE YAZILIM MÜHENDİSLERİ İÇİN BİR FIRSAT"

Yarışmada dereceye giren takımlar Türkiye'yi temsil etmek üzere Bükreş'te yapılacak olan ICPC Güneydoğu Avrupa Bölgesel Finallerinde yarışmaya hak kazandı. Türkiye'deki bilgisayar mühendisleri topluluğunu kurarak onların sesi olmak isteyen inzva'nın kurucularından Utku Yavuz, başarıyla tamamlanan Ulusal Programlama Yarışması'nın Türkiye'nin gelecek vadeden bilgisayar ve yazılım mühendisleri için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek Birebir Eğitim Vakfı'nın desteğiyle algoritma üzerine kamplar ve çeşitli çalışmalar düzenlediklerini aktardı. Beykoz Kundura'da gençlerin birlikte çalışma ve koordinasyon yeteneklerini güçlendirecek bir ortamda iş ve akademi dünyası ağına ulaşabilecek adımları atmalarına yardımcı olduklarının altını çizen Yavuz, algoritmik, analitik ve üretken düşünmeyi teşvik etmeyi sürdüreceklerini açıkladı. ICPC ile yapılan işbirliği protokolünün de gelecek adına son derece önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, yazılım dünyası ekosisteminin ülkemizdeki gelişimi için işbirliğinin yeni kapılar anlamına geldiğini ve uzun vadede hedeflerinin ICPC Dünya Finallerini İstanbul'a getirmek olduğunu belirtti.

Yarışmanın bu yılki ayağına destek veren Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2020'de yapılacak Ulusal Programlama Yarışması bayrağını, ilk 10'da 5 ayrı takımla yer alan Boğaziçi Üniversitesi'ne devretti. Kapanış konuşmasını Yıldırım Holding CEO'su Yüksel Yıldırım'ın yaptığı Ulusal Programlama Yarışması'nın bayrağı 2020'deki yarışma için ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tolga Can tarafından, Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuna Tuğcu'ya verdi.

ULUSAL PROGRAMLAMA YARIŞMASI İLK 10

1. Trie Hard (Boğaziçi Üniversitesi)

2. Here for Meal (Boğaziçi Üniversitesi)

3. Symphony of Coding (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

4. Send Nodes (Boğaziçi Üniversitesi)

5. Unagi (Bilkent Üniversitesi )

6. Güçlü (İstanbul Teknik Üniversitesi)

7. Ship Shipping Ship Shipping Shipping Ships (İstanbul Teknik Üniversitesi)

8. Redshifted (Boğaziçi Üniversitesi)

9. ITUbitak (İstanbul Teknik Üniversitesi)

10. Etliekmek (Boğaziçi Üniversitesi)

DHA