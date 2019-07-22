Ulusal UMKE tatbikatının açılışı yapıldı

81 ilde faaliyet yürüten Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin Malatya'da gerçekleştireceği tatbikat açılış programıyla başladı.

Afete müdahale kapasitesinin artırılması, mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma ortamının sağlanabilmesi amacıyla düzenlenen ve 5 gün sürecek olan VIII. Ulusal UMKE tatbikatı Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda yapılan açılış programıyla başladı. Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, tatbikatın Şeker Fabrikası yerleşkesinde kurulan kamp alanında icra edileceğini söyledi. Bentli, "Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından planlanan ve İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından koordine edilen bu tatbikat, 500 UMKE ve 36 destek personeli ile 79 tam donanımlı UMKE aracı, 29 tam donanımlı ambulans, 9 Mobil Komuta Aracı ve 10 hizmet aracımızla diğer paydaş kurum ve kuruluşlardan müdahale ekipleri, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilecektir. Tatbikatımızda Şeker Fabrikası alanında, Yüksekten Düşen yaralıya müdahale ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddelere maruz kalan bireylerin kurtarılması)Devlet Demiryolları işletme Müdürlüğünde; Tren Kazası, Levent Kanyonunda; Helikopter ile Medikal Kurtarma ve Tıbbi Tahliye, Beylerderesi Viyadük yan yolunda; Çoklu Trafik Kazası, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsünde; Hastane Tahliyesi, Beydağı Mahallesinde, Enkazdan Yaralı Kurtarma senaryoları gerçekleştirilecektir. Ülkemizin özellikle Deprem bölgesinde olması nedeniyle bu tatbikatta depreme bağlı gelişen acil durumların yaşandığı senaryo doğrultusunda, Acil durumlara yönelik Acil ve Afetlerde sağlık hizmetlerinin ilk 72 saatte ulusal düzeydeki etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Kamp alanımıza, EMT rol 2 Standartlarında, günlük 100 ayaktan, 50 yatan hastaya tedavi verebilen, cerrahi girişimin yapıldığı ve minimum 14 gün kendi kapasitesi ile dışa ihtiyaç duymadan hizmet verebilen, Triaj ünitesi Acil Ünitesi, Resisütasyon ünitesi, Laboratuvar , Röntgen, Kadın Doğum Servisi, Yoğun Bakım, Ameliyathane, YD yoğun bakımı ile aktif hizmet verebilen bir Sahra Hastanesi kurulmuştur" diye konuştu.

Kaynak: İHA