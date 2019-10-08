Ulusal ve Avrupa kalite etiketi sertifikasını aldılar

Düzce'de de 4 öğretmen 2018 yılında gerçekleştirdikleri eTwinning projelerinde göstermiş oldukları başarı nedeniyle Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikasını almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri ve yabancı dil becerilerinin arttırılması amacıyla yürütülen eTwinning faaliyeti ülkemizde Ulusal Destek Servisi (UDS) tarafından yürütülmekte. eTwinning faaliyetine üye olunan 2009 yılından itibaren, eTwinning portalına ülke çapında 44 bin 346 okuldan 177 bin 432 öğretmen kayıt oldu. 2018 yılı içerisinde, öğretmenlerin toplam 4 bin 232 Kalite Etiketi başvurusu gerçekleştirmiş, başvuru yapan öğretmenlerden bin 760'ı Ulusal Kalite Etiketi, 789'u ise Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazınmıştı. Düzce'de de 4 öğretmen 2018 yılında gerçekleştirdikleri eTwinning projelerinde göstermiş oldukları başarı nedeniyle Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikasını almaya hak kazandı" denildi.

Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikası almaya hak kazanan okul, öğretmen ve projeler se şu şekilde; "Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürlüğü Öznur Günesen "Four Seasons", Şıralık Vatan İlkokulu Müdürlüğü Çağla Ulukaya "Ülkemi Seviyorum Kültürel Mirasıma Sahip Çıkıyorum", Şükran Öney Anaokulu Müdürlüğü Özge Çeltek "Small Scientist (Stem Club)", "Science Scholl", Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürlüğü Kerim Sivrikaya "Movie me", "Language bloom", "London bus."

eTwinning kapsamında gerçekleştirilen projeler, ulusal çapta Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa çapında ise Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilmekte. Mustafa Kemal Ortaokulu, Şıralık Vatan Ortaokulu ve Şükran Öney Anaokulu Avrupa Kalite Etiketi Levhası almaya hak kazandı. eTwinning Okulu uygulaması kapsamında tüm kriterleri yerine getirip başvurusu kabul edilen okullara eTwinning Okulu unvanı verilmekte. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında ülkemizde başvurusu kabul edilen 298 okul Düzce'de bir okul eTwinning okulu unvanı ile ödüllendirilmişti.

Ulusal ve Avrupa Kalite Sertifikası alan okul idareci ve öğretmenlerimiz Şube Müdürü Ahmet Yakupoğlu ve eTwinning koordinatörü Elif Fergane eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in elinden aldılar.

Kaynak: İHA