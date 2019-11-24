ULUSKON Başkanı Atasoy, Öğretmenler Günü’nü kutladı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türk iş dünyası adına çok kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, eğitim camiamıza şükran ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Bilgisi, donanımı, başarılarından ziyade öğrencilerine her zaman insanca yaklaşan; onlara iyiyi ve doğruyu aşılama gayretini gösteren öğretmenlerimizin hiçbir zaman başımızdan eksik olmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Eğitimin bir neslin, bir ülkenin devamı için en belirleyici kriter olduğunu belirten Atasoy, "Bir ülke eğer kendine dünyanın en büyük ekonomilerinden, en büyük güçlerinden birisi olmayı hedef seçmişse, uygarlık yarışında en ön sırayı istiyorsa, çocuklarına en kaliteli, en donanımlı eğitimi vermek zorundadır. Bunu sağlayacak ise öğretmenlerdir. Dolayısıyla öğretmenlerimizin başarısı aslında, bizim geleceğimizdeki aydınlık demektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA