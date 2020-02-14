ULUSKON, KKTC Ticaret Odası ile anlaşma imzaladı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında iş birliği anlaşması yapıldı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında yapılan iş birliği anlaşması, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz arasında imzalandı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, protokol öncesi yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Ticaret Odasının, Türkiye ve uluslararası alandaki ilişkilerini geliştirmeye ve bu çabaları sayesinde Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki görünürlüğünü arttırmaya büyük önem verdiğini belirterek, "Birkaç gündür adada ziyaretler gerçekleştiren Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) faaliyetleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan ilgilerini bir kez daha göstermiştir ki bizimle yaptıkları iş birliğini belli kurallara bağlamak ve daha ileri taşımak amacıyla protokol imzalamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu protokol ULUSKON ile olan ilişkilerimizi pekiştirecek ve gelecekteki iş birliklerinin daha sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ise, "Bugün burada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticaret Odası ile bir protokol yapacağız ve bu yaptığımız protokolleri hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ekonomik işbirliğini arttırmayı hedefliyoruz. Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Genel Merkezi Türkiye'de Ankara'da olan ve dünyanın yüzüğü Asya'da, Afrika'da, Türk cumhuriyetlerinde Arap ülkelerinde ve Avrupa'da temsilcilikleri olan ekonomik bir sivil toplum kuruluşudur. Amacımız hem Türk ekonomisine hem de dünya ekonomisine katkı sağlamaktır. Bugün burada yapacağımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında iş birliğini yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: İHA