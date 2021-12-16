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Uluslar Ligi Kura Çekimi canlı izle | UEFA TV canlı yayın izle linki

A Milli takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri bugün yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak. Kurayı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Uluslar Ligi Kura Çekimi canlı izle | UEFA TV canlı yayın izle linki arıyor. Kura çekimi linki haberimizde...

Uluslar Ligi Kura Çekimi canlı izle | UEFA TV canlı yayın izle linki

2022 Dünya Kupası yolunda play-off mücadelesi veren A Milli Takımımız Uluslar Ligi'ndeki rakiplerini bekliyor. C Ligi'nde mücadele edecek olan ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipleri de belli oldu. Bu önemli kurayı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Uluslar Ligi Kura Çekimi canlı izle | UEFA TV canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki haberimizde...

ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Uluslar Ligi Kura Çekimi 16 Aralık 2021 Perşembe bugün yapılacak. Kura çekimi TSİ 20.00'da gerçekleştirilecek. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak heyecan dolu kura çekimini canlı olarak izlemek için Uluslar Ligi Kura Çekimi UEFA TV canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Uluslar Ligi kura çekimi TRT Spor ve UEFA tv platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler kura çekimini şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor'u izlemek için Uluslar Ligi Kura Çekimi canlı TRT Spor canlı yayın izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Uluslar Ligi Kura Çekimi canlı izle | UEFA TV canlı yayın izle linki

MİLLİ TAKIMIN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Uluslar Ligi'nde C grubunda yer alan Milli takımımızın muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

1. torba: Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda

2. torba: Yunanistan, Belarus, Lüksemburg, Kuzey Makedonya

3. torba: Litvanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova

4. torba: Kazakistan-Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Cebelitarık, Faroe Adaları

Uluslar Ligi Kura Çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli takımın muhtemel rakipleri kim?

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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