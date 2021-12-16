2022 Dünya Kupası yolunda play-off mücadelesi veren A Milli Takımımız Uluslar Ligi'ndeki rakiplerini bekliyor. C Ligi'nde mücadele edecek olan ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipleri de belli oldu. Bu önemli kurayı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Uluslar Ligi Kura Çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli takımın muhtemel rakipleri kim? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi Kura Çekimi 16 Aralık 2021 Perşembe bugün yapılacak. Kura çekimi TSİ 20.00'da gerçekleştirilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak.

Uluslar Ligi kura çekimi TRT Spor ve UEFA tv platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler kura çekimini şifresiz olarak izleyebilecek.

MİLLİ TAKIMIN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Uluslar Ligi'nde C grubunda yer alan Milli takımımızın muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

1. torba: Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda

2. torba: Yunanistan, Belarus, Lüksemburg, Kuzey Makedonya

3. torba: Litvanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova

4. torba: Kazakistan-Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Cebelitarık, Faroe Adaları