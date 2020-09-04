Uluslar Ligi nedir? UEFA Uluslar Ligi formatı | Uluslar Ligi grupları

Avrupa'nın Milli Takımlar bazında yeni futbol turnuvası UEFA Uluslar Ligi 2018'in ardından yeni formatıyla birlikte dün gece itibarıyla başladı. A Milli Takımımız Türkiye'nin de içinde bulunduğu Uluslar Ligi, futbolseverlerin oldukça ilgisini çekiyor. Ancak birçok soru işareti barındıran Uluslar Ligi hakkında bütün detayları haberimizde verdik. Buna göre, öncelikle Uluslar Ligi nedir? sorusunu cevaplayalım.

ULUSLAR LİGİ NEDİR? FORMATI NEDİR?

UEFA tarafından 2018 yılından düzenlenmeye başlayan Uluslar Ligi, milli takımların hazırlık maçı ihtiyaçlarını karşılamak adına düzenlenen Milli Takımlar düzeyinde bir turnuvadır. 2018 yılında futbolcularla ilk buluşmasında Portekiz turnuvanın şampiyonu olmuştu. Milli takımımızın da mücadele ettiği 2020 sezonunda turnuvanın formatı da değişikliğine uğradı.

Buna göre A, B ve C Ligleri on altışar D Ligi ise 7 takımdan oluşacaktır. A, B ve C Ligleri dörderli 4 gruptan D Ligi ise 1 tane dörtlü ve 1 tane üçlü olmak üzere 2 gruptan oluşturulacaktır. Liglerin oluşumunda 2018-19 UEFA Uluslar Ligi#Genel sıralaması kullanılacaktır.

Uluslar Ligi şampiyonu olmak için yine A Ligi grup birincileri arasında finaller düzenlenecektir. Finaller 4 grup birincisi arasından birinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi uygulanacaktır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. D Liginden sadece 2 takım C ligine yükseleceği için D Liginden düşecek 2 takım grup sonuncuları arasındaki düşme play-offları ile belirlenecektir.

UEFA ULUSLAR LİGİ GRUPLARI

A Ligi

1. Grup: Hollanda, İtalya, Bosna Hersek, Polonya

2. Grup: İngiltere, Belçika, Danimarka, İzlanda

3. Grup: Portekiz, Fransa, İsveç, Hırvatistan

4. Grup: İsviçre, İspanya, Ukrayna, Almanya

B Ligi

1. Grup: Avusturya, Norveç, Kuzey İrlanda, Romanya

2. Grup: Çekya, İskoçya, Slovakya, İsrail

3. Grup: Rusya, Sırbistan, Türkiye, Macaristan

4. Grup: Galler, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Bulgaristan

C Ligi

1. Grup: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ

2. Grup: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. Grup: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. Grup: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D Ligi

1. Grup: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

2. Grup: San Marino, Liechtenstein, Cebelitarık