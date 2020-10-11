Heyecanın sürdüğü Uluslar Ligi'nde 3. maçlar oynanacak. Millilerimizin de bu akşam Rusya karşısına çıkacağı haftada birçok önemli maç futbolseverlerin gündeminde. İtalya, İngiltere, Fransa ve Portekiz'in sahne alacağı gecenin önemli maçlarını derledik. Peki, Uluslar Ligi maçları saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 1

19:00 Bosna-Hersek - Hollanda (S Sport Plus)

21:45 Polonya - İtalya (S Sport Plus)

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 2

19:00 İngiltere - Belçika (S Sport 2)

21:45 İzlanda - Danimarka (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 3

19:00 Hırvatistan - İsveç ( S Sport Plus)

21:45 Fransa - Portekiz (S Sport 2)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 1

19:00 Norveç - Romanya (UEFA TV)

21:45 Kuzey İrlanda - Avusturya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 2

21:45 İsrail - Çekya (UEFA TV)

21:45 İskoçya - Slovakya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 3

21:45 Rusya - Türkiye (TRT 1) (UEFA TV)

21:45 Sırbistan - Macaristan (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 4

16:00 İrlanda Cum. - Galler ( S Sport 2)

19:00 Finlandiya - Bulgaristan (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 2

19:00 Ermenistan - Gürcistan (UEFA TV)

19:00 Estonya - Makedonya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 3

21:45 Yunanistan - Moldova (UEFA TV)

21:45 Kosova - Slovenya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 4

16:00 Kazakistan - Arnavutluk (S Sport Youtube)

19:00 Litvanya - Beyaz Rusya (UEFA TV)