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Uluslar Ligi'nde günün maçları saat kaçta hangi kanalda? Almanya, İsviçre, İspanya

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu akşam birçok önemli karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Almanya - İsviçre, İspanya - Ukrayna gibi maçlar izleyicilerin merakında. Peki, Uluslar Ligi'nde günün maçları saat kaçta hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Uluslar Ligi'nde günün maçları saat kaçta hangi kanalda? Almanya, İsviçre, İspanya

UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezonun 4. maçları bu akşam oynanacak maçlar ile başlıyor. Türkiye A Milli Takımımızın da mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde bu akşam, birçok önemli ve zorlu mücadele futbolseverleri bekliyor. A, C ve D gruplarının maçlarının oynanacağı gecede Almanya - İsviçre, İspanya - Ukrayna karşılaşmaları dikkat çeken mücadeleler arasında. Peki, Uluslar Ligi'nde günün maçları saat kaçta hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 4
21:45 Almanya - İsviçre (S Sport 2)
21:45 Ukrayna - İspanya (S Sport Plus)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 1
19:00 Azerbaycan - Güney Kıbrıs (UEFA TV)
21:45 Karadağ - Lüksemburg (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 1
19:00 Letonya - Malta (UEFA TV)
21:45 Faroe Adaları - Andorra (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 2
21:45 Lihtenştayn - San Marino (UEFA TV)

Onur Çelik
Spor Editörü


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