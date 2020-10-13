Uluslar Ligi'nde günün maçları saat kaçta hangi kanalda? Almanya, İsviçre, İspanya

UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezonun 4. maçları bu akşam oynanacak maçlar ile başlıyor. Türkiye A Milli Takımımızın da mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde bu akşam, birçok önemli ve zorlu mücadele futbolseverleri bekliyor. A, C ve D gruplarının maçlarının oynanacağı gecede Almanya - İsviçre, İspanya - Ukrayna karşılaşmaları dikkat çeken mücadeleler arasında. Peki, Uluslar Ligi'nde günün maçları saat kaçta hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 4

21:45 Almanya - İsviçre (S Sport 2)

21:45 Ukrayna - İspanya (S Sport Plus)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 1

19:00 Azerbaycan - Güney Kıbrıs (UEFA TV)

21:45 Karadağ - Lüksemburg (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 1

19:00 Letonya - Malta (UEFA TV)

21:45 Faroe Adaları - Andorra (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 2

21:45 Lihtenştayn - San Marino (UEFA TV)