Uluslararası 6. sınırsız dostluk yarı maratonunun yeni tarihi "20 Haziran"

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun 20 Haziran'da koşulacağını duyurdu. Bu yıl içerisinde pandeminin şartlarından dolayı 3 kez ertelendiğini belirten Akdağ, "Bugün itibarıyla tarihimizi güncelliyoruz. 20 Haziran 2021 tarihinde Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, 'Çevre ve sıfır atık' temasıyla şehrimizde gerçekleştirilecek. Şu ana kadar organizasyona kayıtlı bin sporcu var. Başka organizasyonların da iptal edilmesinden dolayı ek kontenjan açılmasıyla ilgili bir talep mevcut. Bugün o kontenjanı da açtık. İlk defa binin üzerinde katılımla şehrimizde bu organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz," ifadelerini kullandı.

Bu yıl salgın koşullarından dolayı esnaftan destek beklemeyen Akdağ, organizasyona bin 500 civarı katılım beklentisi içerisinde olup, ayrıca doluluğun istenilen düzeyde sağlanmasıyla elde edilen gelirlerin esnafa dağıtılabileceğini duyurdu.

MARATONDA ULUSLARARASI KRİTERLER GEÇERLİ OLACAK

Maratonda, Türkiye Atletizm Federasyonunun belirlemiş olduğu ve dünya çapında bütün organizasyonlarda uygulanan kriterlerin geçerli olacağını belirten Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dalgalı start, startta ve finişte maske, finişte madalyaların temassız verilmesi gibi birçok detay var. Bu yıl maratona katılımın yüksek olacağını bekliyorduk. Fakat katılımlar beklenilenin altında oldu. Bu yıl bizim Bulgaristan ve Yunanistan'dan beklediğimiz yaklaşık 500 sporcuydu. Diğer Avrupa ülkelerinden de 150-200 sporcu bekliyorduk. Amerika'dan bile kayıtlı olan sporcular vardı. Zira pandemiden dolayı kesin bir tarih verilmemesinden kaynaklı iptal eden sporcular oldu."

Akdağ, ayrıca "sporcuların iptal işlemlerine karşın ücretlerini geri verdiklerini ve rezervasyon ücretlerinin de aynı şekilde sporcular tarafından geri ödenmesi gerektiğini" bildirdi.