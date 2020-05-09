Uluslararası Af Örgütü’nden Irak Başbakanına mektup

Irak Başbakan Mustafa el-Kazimi'yi yeni görevinde tebrik eden Uluslararası Af Örgütü, yeni hükümeti insan hakları konusunu gündeminin ön planında tutmaya çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'ye gönderilen açık mektupta ülkedeki göçmenlerle protestocuların durumuna değinerek yeni hükümetin yıllardır cezadan kaçma olgusuna bir son verilmesini istedi. Ülkede geçtiğimiz yılın Ekim ayında başlayan işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve yolsuzluklara yönelik protestolara yönetim tarafından hunharca karşılık verilmesi sonucu yüzlerce insanın ölmesine ve binlerce insanın yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Protestoculara Haşdi Şabi gruplarının yanı sıra kimliği belirsiz kişilerce mermi, av tüfeği, keskin nişancı, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale edildiğini ileri süren örgüt, yeni hükümetin güvenlik güçlerinin görevinin protestocuları korumak olduğuna dair güvence vermesi gerektiğini söyledi.

Irak'ta 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın gelmesiyle birlikte yaşanan göç olaylarına değinen örgüt, DEAŞ ile bağlantısı olduğu şüphelenen Iraklı göçmenlere uygulanan toplu cezalandırma biçiminin kabul edilmez olduğunu ve uzun yıllardır ülkede insan hakları ihalelerinde bulunanların adaletten kaçmalarına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana devam eden protestolarda yaklaşık 500 gösterici güvenlik güçlerinin sert müdahalesi soncu hayatını kaybederken 10 bine yakın kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA