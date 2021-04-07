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  3. Uluslararası Af Örgütü'nden Rusya'ya büyük suçlama! "Navalny’i yavaşça öldürüyor olabilir”

Uluslararası Af Örgütü'nden Rusya'ya büyük suçlama! "Navalny’i yavaşça öldürüyor olabilir”

Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın açlık grevindeki muhalif lider Alexei Navalny'nin yavaşça ölümüne sebep olabileceğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü'nden Rusya'ya büyük suçlama! "Navalny’i yavaşça öldürüyor olabilir”

Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın açlık grevindeki muhalif lider Alexei Navalny'nin yavaşça ölümüne sebep olabileceğini açıkladı. Dünya çapında insan hakları üzerine çalışmalar yürüten İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı rapora Rusya, muhalif lider Alexei Navalny'yi yavaşça ölmesine neden olabileceğini duyurdu.

"GÜVENEBİLECEĞİ BİR DOKTOR YOK"

Raporda, Navalny'nin uykusuzluğa maruz kaldığı ve hapishanede güvenebileceği bir doktora görünemediği belirtildi. Uluslararası Af Örgütü Genel Sektreteri Agnes Callamard, "Rus yetkililer, Alexei Navalny'yi yavaş bir ölüm durumuna sokuyor ve başına gelenleri saklamaya çalışıyor olabilir. Rusya'nın Navalny'nin haklarını ihlal ettiği açıkça görülüyor "dedi.

Uluslararası Af Örgütü'nden Rusya'ya büyük suçlama! Navalny’i yavaşça öldürüyor olabilir

"ONU ZATEN ÖLDÜRMEYİ DENEDİLER"

Callamard, Navalny'yı kurtarmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Onu öldürmeyi zaten denediler. Şimdi onu hapishanede tutuyorlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya gönderilmiş, tedavisinin tamamlanmasının ardından ise Moskova'ya vardığında havaalanında tutuklanmıştı. Mahkeme kararı ile Rusya'nın Vladimir bölgesinde yer alan bir cezaevine gönderilen Navalny, 7 gün önce sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Uluslararası Af Örgütü'nden Rusya'ya büyük suçlama! Navalny’i yavaşça öldürüyor olabilir

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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