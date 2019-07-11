Uluslararası Akademisyenler ‘gelenekten geleceğe bilgi bütünlüğü’ için bir araya geldi

ULUSLARARASI Gelenekten Geleceğe İslam Medeniyetinde Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu'nun ikincisi uluslararası akademisyenlerin katılımıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyum İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Sempozyumun açılış konuşmasını İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut yaptı. İkin gün sürecek sempozyuma çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı. Sempozyumun ana konuşmacısı ise Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi İslam Düşünce Enstitüsü İSTAK'ın başkanı Prof. Dr. Osman Bakar oldu.

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut geçen yıl ilki düzenlenen sempozyuma üç dilde ve çeşitli ülkelerden katılım olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Bulut "Geçen yıl yaptığımız sempozyumun bildirilerini bastık bu yıl da 70'e yakın bildiri var. İslam dünyasından batı dünyasından üç dilde katılım var İngilizce Arapça ve Türkçe bildiriler var. Burada özellikle bin yıllık geleneğimizde belki Beyt'ül Hikmet'le başlayan İslam medeniyetinin bilgiye bakışı ve bütünlüğü dediğimiz mesele hangi konu olursa olsun bunun bütün yönleriyle ele alınması, yani parçacı bakış açısı yerine bütün yaklaşma geleneğini yeniden burada tartışacağız." dedi.

Rektör Prof. Dr. Bulut insanın maddi ve manevi yönleri olan bir varlık olduğunu ve insan bütüncül olarak ele alındığında ihtiyaçlarının bilgi, düşünme ve analiz olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Bakar "Kalbin, ruhun ihtiyacı sevgidir, ilgidir. Bütün bunları psikolojiden, iktisada, siyaset bilimden sosyolojiye kadar bütün bu alanlarla ilgili, hangi bilim dalı olursa olsun onun meseleye bütüncül yaklaşması lazım." diye konuştu.

GELECEĞE ÖNCÜ KUŞAKLAR YETİŞTİRMEMİZ LAZIM

Prof. Dr. Bulut "İslam medeniyeti deyim yerindeyse uykuda. Bizler Türkiye olarak büyük medeniyet coğrafyasının çocukları olarak tarihin dışında bulunuyoruz. Yeniden tarihe girmek için bu medeniyetin çocukları, büyük üniversiteler kurmak zorunda. Bu büyük üniversiteleri de bu tür bütüncül yaklaşımlarla yeni bir bilim paradigması inşa ederek her alanda geleceğe öncü kuşaklar yetiştirmemiz lazım bu sempozyumun da temel amacı budur" dedi.

YBÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Kudat ise bu sempozyumu İZÜ ile ortaklaşa düzenlemekten memnun olduğunu ifade ederek "Amacımız ihya ve inşa Geçmiş ile geleceği birleştirmek. Modernitenin bize çıkardığı sonuç, parçacı yaklaşım ve tek taraflı bakış. Özellikle dini bakış açısıyla tek taraflı bakış ya yarım fetva ya da aşırı uçlar meydana getiriyor. Bütüncül yaklaşım ise dengeli olur orta yollu olur, aşırılığı önler" diye konuştu.

DHA