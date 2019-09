Uluslararası Belgesel Film Yarışması sonuçlandı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması sonuçlandı.

25-28 Eylül tarihlerinde "Safran" yan temasıyla yapılacak festival kapsamında düzenlenen yarışmaya bin 527 belgesel film katıldı. Belgesel film yarışması jürisi Nebil Özgentürk, Rıza Sönmez, Burçak Evren, Ömer Şahin, Musa Ak ve Zülfiye Eraslan Özcan'dan oluştu.

Yarışmada; Aleksandra Rechkalova yönetmenliğindeki "Meerim', Aufa bılhaq ve Esra Juliana yönetmenliğindeki "Baduy', Ebru Çakırkaya yönetmenliğindeki "Son Kabileler', Fatih Ertekin yönetmenliğindeki "Yaylacı', Hasan Basri Özdemir yönetmenliğindeki "Mavi Otel/Blue Hotel', Mahdi Zamanpore yönetmenliğindeki "Asak/Taş İşçisi', Nuray Kayacan yönetmenliğindeki Ardında Kalanlar "The Left Behind', Sarah Thomas yönetmenliğindeki "The Unsung', Sebastien Bauder yönetmenliğindeki "The em Space', Tevfik Şenol yönetmenliğindeki "Değişen Şehirler/Soul of the Cities', Tolunay Tekmek yönetmenliğindeki "Pembe Kimlik / Pink ID', Uğur Ersöz ve Nusret Oğuzhan Yıldız yönetmenliğindeki "Uçan Adam/Man in the Air" ve Volkan Serdar yönetmenliğindeki "Mahlota" dereceye girdi.

Ödül töreni 28 Eylül'de düzenlenecek yarışmada ilk üçe giren isimler de ödül töreninde açıklanacak.

Kaynak: İHA