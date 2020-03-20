Uluslararası biyoteknoloji şirketinden korona önlemi

DÜNYADAKİ koronavirüs salgınının Türkiye'yi etkilemeye başlamasıyla, ülkemizdeki şirketler kriz masaları oluşturarak önlemler aldılar. Türkiye'de de oftalmoloji, ortopedi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren uluslararası şirketlerden VSY Biotechnology de korona tehditine karşı harekete geçti.

"KRİZ MASASI OLUŞTURDUK"

Virüsün görülmeye başladığı günlerden itibaren şirket olarak kriz masası oluşturduklarını ve ülkemizde görülebilecek her türlü olası senaryo üzerine çalışmalar yapıldığını belirten VSY Biotechnology CEO'su Dr. Fatih Ergin yapılanlar hakkında şu bilgileri verdi: "İnsanların sağlığı bizim için en önemli konudur. VSY Biotechnology olarak, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili mercileri ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kriz masaları oluşturarak, olası tüm senaryoları ortaya koyduk. Risk haritaları ve önlemlerimizi belirledik. Bu doğrultuda, çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle tüm çalışanlarımıza farkındalık, hijyen konusunda bilgilendirmeler yaptık. Bütün çalışanlarımıza maske, dezenfektan, cilt temizleme mendilleri gibi koruyucu sağlık kitleri dağıttık. Önerilen hijyen uygulamalarının tümü şirket bünyesinde gerçekleşmektedir, binalarımız düzenli bir şekilde dezenfekte edilmektedir."

Uzaktan çalışma sistemine geçtiklerini de ifade eden Dr. Fatih Ergin şunları söyledi: "Tüm yurt dışı ve yurt içi seyahatlerimiz durdurulmuş, iptal edilmiştir. Çalışanlarımızın önemli bir kısmı bilgisayarlarına yüklenilen uzaktan çalışma modülü sayesinde evlerinden mesailerini gerçekleştirmekteler. Bununla birlikte sağlık adına çalışan bir firma olarak, yoğun hijyen tedbirleri ile birlikte üretim tesislerimizin faaliyetlerine devam etmekteyiz. Stok seviyelerimizi yeterli düzeyde tutuyoruz. İnsanların sağlığı için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zorlu dönemi hep birlikte atlatacağız."

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Kaynak: DHA