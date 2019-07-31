Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün

71 ülkeden gelen sanatçılarla Türkiye'yi buluşturan Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali 6. Gününde dans ve fotoğraf yarışmalarınını ardından Simge Sağın sahneye çıktı. 10 gün boyunca kültür, sanat etkinliklerinin yapılacağı festivale halkın ilgisi yoğun oldu.

Kültürpark, Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da Altın Köprü Halk Dansları Akademisi Rize Yöresi dans gösterisi yaptı. Gösterinin ardından misafir katılımcılar arasında Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları yarışması yapıldı. Festivalde sahneye çıkan her dans gurubunun ülkeleriyle ilgili kısa bir tanıtım videosu izlendi. Sanat elçilerinin gösterisini, jüri de izledi. Dans yarışması 3 Ağustos'a kadar devam edecek. Yarışmanın ardından Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması ödül töreni yapıldı. Fotoğraf yarışması kapsamında ödül alanlar ve jüri üyeleri sahneye çıktı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu 2. Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, kazananlara ödül ve plaketlerini vermek için sahneye çıktı. Jüri üyelerine de plaket verilen törende 3 kategoride yapılan yarışma kapsamında 9 kişi ödül aldı.

AKGÜN: BURANIN BEŞ KATI DIŞARIDA VAR

Ödül törenini ardından Simge Sağın sahneye çıktı. Sağın'ın konserine vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sahneye çıkarak, "Dışarıdakileri unutmayalım buranın beş katı dışarıda var. Burada 5 bin kişi var, dışarıda 20 bin kişi var. Kültürpark'ta." dedi. Akgün, Sağın'a günün hatırası olarak Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün plaketini verdi. Simge Sağın ise "Başkanımıza kocaman alkışlar çünkü bir kere müziği destekliyor, çok teşekkür ederim" dedi. İlginin yoğun olduğu konseri vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

(FOTOĞRAFLI)

DHA