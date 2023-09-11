Uluslararası çalıştay dağlık arazi incelemesi ile sona erdi

Düzce Üniversitesi'nin düzenlendiği Marjinalleşmiş Dağlık Alanların yeniden canlandırılması için bir Avrupa Formu projesi çerçevesinde düzenlenen çalıştay Efteni Gölü Sulak Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Toptepe Panaroma,...

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Uluslararası çalıştay dağlık arazi incelemesi ile sona erdi

Düzce Üniversitesi'nin düzenlendiği Marjinalleşmiş Dağlık Alanların yeniden canlandırılması için bir Avrupa Formu projesi çerçevesinde düzenlenen çalıştay Efteni Gölü Sulak Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Toptepe Panaroma, Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı ve Kardüz Yaylası bölgesine arazi incelemesi ile sona erdi.

Düzce Üniversitesi'nin yürütücü olarak sürdürdüğü proje çerçevesinde dağlık alanlarla ilgili yerel halk ve ilgili paydaşlarla yerinde görüşmeler yapılarak incelemelerde bulunuldu. Avrupa'nın 21 farklı ülkesinden 50 bilim insanı ile Türkiye'nin farklı üniversitelerinden araştırmacıların katıldığı arazi gezisinde; Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin, Doç. Dr. Pınar Gültekin, Dr. Öğr. Üyesi Turgay Birtürk, Dr. Öğr. Üyesi Murat Sargıncı ve araştırma görevlileri Düzce Üniversitesi'ni temsilen katılımcılara eşlik etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Vekili Selçuk Çömeten ve görevli personeller eşliğinde, Efteni Gölü Sulak Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası hakkında bilgilendirme yapılarak, Avrupa Birliği'nin farklı ülkelerinde yapılan iyi uygulama örnekleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Ekoturizm potansiyeli değerlendirildi

Arazi gezisinin devamında dağlık alanların başlangıcında yer alan Toptepe Panaroma ziyaret edilerek alandaki ekoturizm tesislerinin faaliyetleri hakkında karşılıklı görüşmeler gerçekleştirildi. Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda öğle yemeği molasının ardından araştırmacıların alanı ve şelaleyi ziyareti, gözlemler ve yerel işletmecilerle mülakatlar şeklinde devam etti. Arazi gezisinde son olarak, Düzce'nin ve bölgenin en yüksek dağlık alanı olan Kardüz Yaylası, alanın orman yapısı ve ağaç türleri hakkında, çevrede yaşayan orman köylüleri, yaylacılar ve çobanlarla mülakatlar gerçekleştirildi. Yabancı araştırmacıların ilgisini oldukça çeken Kardüz Yaylası'nda Gölyaka Orman İşletme Müdür Yardımcısı Uğur Ulaş, alanla ilgili bilgilendirmede bulundu. Arazi gezisi ve incelemelerin ardından dağlık alanlardan Düzce'ye dönüş yapılarak, Düzce Üniversitesi ev sahipliğindeki uluslararası çalıştay başarılı bir şekilde tamamlandı.

Uluslararası çalıştay dağlık arazi incelemesi ile sona erdi

Uluslararası çalıştay dağlık arazi incelemesi ile sona erdi

Uluslararası çalıştay dağlık arazi incelemesi ile sona erdi

Uluslararası çalıştay dağlık arazi incelemesi ile sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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