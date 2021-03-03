Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e kötü haber!

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı'ndan yapılan açıklamada işgal altında olan Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesine ilişkin soruşturmanın başladığını belirtti.

FİLİSTİN GAZETECİLER SENDİKASI BAŞKANI EBUBEKİR!DEN SALDIRIYA TEPKİ

Ayrıca, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) Batı Kudüs'te Anadolu Ajansı çalışanlarına saldırmasına ilişkin konuşan Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, Haredilerin saldırısından İsrail hükümetinin sorumlu olduğunun altını çizdi ve polis ile saldırganların koordinasyon içinde olduğunu ifade etti.

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, Ultra-Ortodoks Yahudileri tarafından yapılan saldırının basın ve medya çalışanlarını susturmanın bir yolu olarak değerlendirdi ve İsrail'in kutsal şehri Yahudileştirmesi gerçeğinin üstünü örtmeye çalıştığını ifade ederek tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı çalışanları Turgut Alp Boyraz, Mustafa Haruf, Fayiz Ebu Rumeyle; Batı Kudüs'teki Mea Şearim Mahallesi'nde haber çekimi sırasında Haredilerin saldırısına uğramıştı.

Olaydan zarar görmeden kurtulan Anadolu Ajansı çalışanları saldırganlar hakkında şikayette bulunmuştu.

İsrail polisi olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.