Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi ESOGÜ’de başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019)" ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Üç gün sürecek kongrenin açılış oturumunda konuşan Kongre Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Eyüp Artvinli, kongreye davet edilen uluslararası anlamda coğrafya eğitiminde otorite olan isimler, birlikler ve kurumların hemen hepsinin gelmek istediğini belirterek Uluslararası Coğrafya Birliği (IGU) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Iain Hay başta olmak üzere tüm yabancı katılımcılara teşekkür etti. Prof. Dr. Eyüp Artvinli kongreye uluslararası katılımın güçlü olmasının ulusal boyutta katılımı da güçlü kıldığını dile getirdi. Çocuklarda yaş küçüldükçe coğrafya eğitiminin öneminin arttığını vurgulayan ve bu nedenle kongreyi sosyal bilgiler ve ilkokul öğretmenlerinin katılımına da açtıklarını ifade eden Prof. Dr. Eyüp Artvinli, katılımın gelecek yıllarda da böyle devam etmesini arzu ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Eyüp Artvinli "Coğrafya eğitimini güçlendirirsek gelecekte sürdürülebilir bir dünya için güçlü oluruz" tezinden hareketle kongreyi "Güçlü Coğrafya Eğitimi Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlediklerini kaydetti. Prof. Dr. Eyüp Artvinli konuşmasını kongre katılımcılarının gelecek yıllarda bir network geliştirerek uluslararası boyutta işbirliği yapmasını ve kongrenin gerek Türkiye'deki gerekse uluslararası coğrafya eğitimine katkıda bulunmasını temenni ederek tamamladı.

Uluslararası Coğrafya Birliği (IGU) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Iain Hay'in "Supporting Powerful Geographical Education" başlıklı konuşmasının ardından Japonya, İngiltere, Almanya ve İtalya Coğrafya Eğitimi Birlik Başkanları birer açılış konuşması yaptı. IGU Coğrafya Eğitimi Komisyonu Genel Sekreteri Jongwon Lee'nin konuşmasının ardından ESOGÜ Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ile açılış oturumu sona erdi.

Bu yıl "Güçlü Coğrafya Eğitimi Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen kongreye; coğrafya eğitimcileri, coğrafyacılar, coğrafya ile ilgili alanlardaki tüm akademisyenler ve uzmanlar, araştırmacılar, karar vericiler, ulusal ve yerel yöneticiler ile öğretmenler ve öğrenciler araştırmalarını ve çalışmalarını sunmak ve paylaşımda bulunmak üzere katılıyor.

Kaynak: İHA