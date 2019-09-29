



YALOVA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışları tamamlandı.

Altınova Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen organizasyona, 10 ülkeden toplam 206 sporcu katılırken, elit erkeklerde Slovakya'dan Martin Haring, elit kadınlarda ise Japonya'dan Miho Imai birinci oldu.

Yarışların startını Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral verdi.

Farklı kategorilerde yarışan sporcular zorlu parkurda birincilik için pedal bastı. Vatandaşlar da organizasyona yoğun ilgi gösterdi.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bu yıl yarışa katılım arttı. Bu da uluslararası platformda adımızın duyulmaya başladığını gösteriyor. Şampiyona bu yıl olimpiyatlara puan veren bir etap oldu. Amacımız bisiklet sporunu sevdirmek. Onu da başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:

Elit erkekler:

1- Martin Haring (Slovakya)

2- Periklis Ilias (Yunanistan)

3- David Rosa (Portekiz)

Elit kadınlar:

1- Miho Imai (Japonya)

2- Esra Kürkçü Akgönül (Türkiye)

3- Iryna Popova (Ukrayna)





Kaynak: AA