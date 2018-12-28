Çanakkale Merkeze bağlı Güzelyalı köyünde hizmet vermeye başlayan Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Uluslararası Dalgıç Eğitim Merkezi genişliyor.

Merkeze bağlı Güzelyalı Köyünde 18 Mart'ta hizmet vermeye başlayan Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Uluslararası Dalgıç Eğitim Merkezi genişliyor. Çanakkale Valiliğinin girişimleriyle Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüne Karayolları 14. Şube Şefliği tarafından tahsisi yapılan 2 bin 985 metrekarelik arsa içerisindeki 3 adet 100'er tonluk asfalt depolama tankı söküm işi tamamlanarak deniz kıyısı çevreyle uyumlu daha da güzel hale gelerek Uluslararası Dalgıç Eğitim Merkezinin hizmetine sunuldu.

Karayolları 14. Şube Şefliği ve Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezinin ortak çalışmalarıyla Çanakkale'ye yaraşır güzel ve estetik bir görünüm kazanan Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı'ya Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Yılmaz tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünce tahsisi yapılan arsa üzerinde Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce çevre düzenleme çalışmaları yapılarak binaların güçlendirilip, spor salonu, depo, yemek odası, büro, toplantı odası, kompresör odası olacak şekilde yapılması planlanıyor.

Kaynak: İHA