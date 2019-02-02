Uluslararası EMITT Fuarında Balıkesir rüzgarı

İstanbul'da her yıl 60'ın üzerinde ülkeyi buluşturan dünyanın en büyük 4. turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Turistik, tarihi ve kültürel öğelerinin tanıtıldığı fuarda Balıkesir stantları göz doldurdu.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 23.'sü başlayan, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuar açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Balıkesir'in turistik, tarihi ve kültürel öğelerinin tanıtıldığı fuarda, Büyükşehir Belediyesi, Havran Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi ve yöremizde bulunan özel firmalara ait stantlar yer aldı. Balıkesir'e özgü tatların tanıtılıp ikram edildiği bu stantların yanı sıra ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken etkinlikler de yapıldı. Balıkesir stantlarını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini temsilen orada bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Halil Yılmaz Balıkesir ile ilgili bilgiler verdi. Geçen yıla göre katılımcı sayısında yüzde 15 artış yaşanan fuar, farklı sektörlerin önde gelen isimleri, konaklama, turizmden otel ekipmanlarına, eğlence turizminden sağlık&spa turizmine 13 farklı ürün grubu EMITT'te sergileniyor.

Kaynak: İHA