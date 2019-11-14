Uluslararası Flamenko Ankara Festivali 13’üncü kez sanatseverler ile buluşuyor

Uluslararası Flamenko Ankara Festivali 13'üncü kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 15-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ankara Festivali, Dünyaca ünlü müzisyenleri ve dansçıları bir kez daha Ankaralı sanatseverler ile buluşturacak.

Her yıl Türkiye'yi büyüleyici Flamenko ile buluşturmaya devam eden Uluslararası Flamenko Ankara Festivali, bu yıl 13'üncü yaşını kutluyor. İspanya Büyükelçiliği'nin desteği ile Flamenko Ankara Derneği tarafından düzenlenen Festival, 15 - 28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival ile sanatseverler, Ankara'nın farklı mekanlarında birbirinden değerli dansçıların ve müzisyenlerin performanslarını izleme şansına sahip olacak.

Festival 15 Kasım Cuma günü İspanya'nın Dünyaca ünlü ve çok sevilen flamenko dans sanatçısı Jess Carmona ve ona eşlik eden grubu ile başlayacak. Ardından, 20 Kasım Çarşamba günü Ankaralı grup De Lejos, 24 Kasım Pazar günü İstanbullu grup Doruk Okuyucu Ensemble ve 28 Kasım Perşembe günü Slovenyalı grup Sentido ağırlanacak. Festivalde 17 Kasım Pazar günü ise, Deli Sanat'ın düzenlediği 7'nci Flamenko Maratonu etkinliği ile Dünya Flamenko Günü kutlanacak.

Başlangıcından bu yana, Ankara'nın ve Türkiye'nin kültür-sanat hayatının en önemli renklerinden biri olmayı sürdüren Uluslararası Flamenko Ankara Festivali, flamenkonun en iyilerini seyirciyle buluştururken, bu yıl da atölye çalışmaları ile festival konuklarından eğitim alma fırsatı sunacak.

Festival boyunca gerçekleştirilecek olan tüm etkinliklerin biletleri Biletinial sitesinden temin edilebilecek. Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiler, 13'üncü Uluslararası Flamenko Ankara Festivali web sayfası ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

13 yıldır sürekliliğe sahip tek flamenko festivali

Son elli yıllık dönemde dünya çapında daha da yayılarak 2010 yılında UNESCO Dünya Kültürü Mirası listesine de alınan Flamenkonun, dünya çapındaki milyonlarca tutkunu arasında on binlerce Türk flamenkosever de bulunuyor.

2007 yılında, bu flamenkoseverlerce ilki gerçekleştirilen Flamenko Ankara Festivali, Türkiye'de ilk olmasının yanı sıra, 13 yıldır kesintisiz düzenleniyor olması nedeniyle, tek olma özelliğini de taşıyor. Dünya çapında ise Festival, sürekliliğe sahip sekiz festivalden biri. Bugüne kadar ondan fazla sayıda ülkeden konuklar ağırlayan Flamenko Ankara Festivali, katılan ülke sayısı bakımından da Dünya'daki liderliğini sürdürüyor.

Her yıl İspanya Büyükelçiliği'nin himayesinde Flamenko Ankara Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen festivale Ankara'nın birbirinden değerli kurumları da destek veriyor. Bu yıl Festival kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlikler için mekan olarak ODTÜ KKM, Hayal Kahvesi, Crossroads, L'avare Sahne, CerModern ve Flamenko Ankara Derneği kullanılacak.

13'üncü Uluslararasi Flamenko Ankara Festival programı ise şu şekilde:

JESS CARMONA (İspanya Espaa)

15 Kasım Cuma 20.00

ODTÜ K.K.M.

DELİ SANAT 7. FLAMENKO MARATONU

Dünya Flamenko Günü Kutlaması

17 Kasım Pazar 18.00

Hayal Kahvesi (Tepe Prime)

DE LEJOS (Ankara)

20 Kasım Çarşamba 21.00

Crossroads Pub

DORUK OKUYUCU ENSEMBLE (İstanbul Estanbul)

24 Kasım Pazar 20.30

L'avare Sahne

SENTIDO (Slovenya Eslovenia)

28 Kasım Perşembe 20.00

CerModern

JESS CARMONA FLAMENKO DANS ATÖLYESİ

14 Kasım Perşembe

Flamenko Ankara Derneği

Kaynak: İHA