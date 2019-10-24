Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi Toplantısı Adana’da

Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi'nin 2019 Türkiye toplantısı Adana'da yapılacak.

Çukurova Sanat Girişimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi (ICTM-International Council of Traditional Music-) Türkiye 2019 Adana Toplantısı değişik üniversitelerden Etnocareology ve Etnomusicology alanında çalışan 21 öğretim üyesinin katılımıyla 9 Kasım 2019 tarihinde Yazarlarevi'ndeki Çukurova Okulu'nda yapılacak.

Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Sümbül'ün koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye'de dans ve müzik alanında yapılan araştırmalardaki yeni perspektifler, geleceğe ilişkin temalar, dans ve müzik alanında yayın stratejileri tartışılacak.

Etkinlik, 10 Kasım'da yazılacak sonuç raporunun ardından Adana'da yapılacak kültür turuyla sona erecek.

Kaynak: İHA