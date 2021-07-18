Uluslararası hacker grubu ile suç örgütü lideri kapıştı! Anonymous’tan Peker’e yanıt: Yürü git faşist

Çeşitli siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto eden hacktivist grubu Anonymous'un hedefinde suç örgütü lideri Sedat Peker vardı. Anonymous Peker'e "Yürü git, faşist" diterek tepki gösterdi.

Yurt dışında bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Örgüt lideri, bir süredir Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Anonymous’un sosyal medya hesabından daha önce şunlar kaydedilmişti: “Sedat Peker’in bazı bilgileri sakladığını ve tek tarafa saldırdığını tekrarlamak gerekir.”

"PEKER LAF SALATASI YAPMIŞ"

Peker, kendisini hedef alan hacker grubuna cevap olarak: “Bilgi saklıyor muyum, evet saklıyorum. Bunu zaten açıkça söylemiştim, yani bu bir sır değil” demişti.

“Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış” diyen Anonymous, “Kendisine cevabını sonra vereceğiz. Şimdilik kendisine diyebileceğimiz tek şey: ‘Yürü git, faşist." paylaşımında bulundu.